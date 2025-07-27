İstanbul'da Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonda 27 Tutuklama

İstanbul genelinde, 'kasten öldürme' gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve yeni nesil suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul genelinde, 'kasten öldürme', 'yağma', 'tehdit' gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tespit edilen 29 şüphelinin yakalanması, suçların önlenmesine ve yeni nesil suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik il genelinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 29 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

27 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk olan şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL