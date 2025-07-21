İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 27 Tutuklama

İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 27 Tutuklama
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İstanbul'da, kasten öldürme, yağma gibi suçlarla ilişkili suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da, 'kasten öldürme' gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütlerinin çökertilmesine ve suç işlenmesinin önlenmesine yönelik, yapılan operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da, 'kasten öldürme', 'yağma', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' gibi çeşitli suçlara karıştığı belirlenen yeni nesil suç örgütlerinin çökertilmesi ve belirtilen suçlara karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına ve suçların işlenmesini önlemeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 Temmuz günü düzenlenen operasyon neticesinde, 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında ise 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

29 şüpheliden 27'si tutuklandı

Yakalanan 29 şüpheli, emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 29 şüpheliden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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