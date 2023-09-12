İstanbul'da park halindeki otomobillerin gösterge ve plakalarını çalan 3 şüpheli yakalandı. Suç dosyaları kabarık olan hırsızlık şüphelilerinin araçları soydukları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da suç makinesi 3 hırsız otomobilleri böyle soydu

İSTANBUL - İstanbul'da park halindeki otomobillerin gösterge ve plakalarını çalan 3 şüpheli yakalandı. Suç dosyaları kabarık olan hırsızlık şüphelilerinin araçları soydukları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde 06.09.2023 tarihinde Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince konsol hırsızlığından 3 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin 4 oto hırsızlığı, 32 otodan hırsızlık, 3 plaka hırsızlığı olaylarının faili oldukları tespit edildi. Öte yandan Çetin D.'nin 112 suç kaydı, Seyit Ö.'nün 21 suç kaydı ve Özden B.'nin 41 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Öte yandan hırsızların araçları soydukları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.