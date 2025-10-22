Haberler

İstanbul'da Suç Çetesi Operasyonu: 52 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 71 şüpheliden 52'si tutuklandı. Çetenin elebaşılığını Yunanistan'da firari durumda bulunan U.Ş. yapıyordu. Şüpheliler, çeşitli suçlamalarla adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dört gün önce yakalanan çete mensubu 71 şüpheliden 52'sinin tutuklandığı öğrenildi. Tutuklanan kişiler, 'yağma amaçlı iş yeri kurşunlama', 'silahlı tehdit', '6136 SKM', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' de dahil 32 ayrı eyleme doğrudan ya da dolaylı karışmakla suçlanıyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'gasp', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' da dahil çok sayıda suça karıştıkları belirlenen bir çeteye yönelik geçtiğimiz cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Yunanistan'da firari durumdaki çete elebaşı U.Ş. tarafından yönetildiği anlaşılan 71 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yakalanmıştı.

Çete Yunanistan'dan yönetiliyor

Elebaşılığını firari U.Ş.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, 'yağma amaçlı iş yeri kurşunlama', 'silahlı tehdit', '6136 SKM', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' de dahil 32 ayrı eyleme doğrudan ya da dolaylı karışmakla suçlanan zanlılar dün adliyeye sevk edilmişti.

52'si tutuklandı, 19'u serbest

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 52'si, üzerlerine atılı suçlar kapsamında tutuklandı. Suç ağının geri kalan 19 üyesinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Altı ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 50 merminin ele geçirildiği soruşturmada faillerin karıştığı olaylar da aydınlatıldı. 32 ayrı olaya karışan çıkar amaçlı organize suç ağının gerçekleştirdiği bazı eylemler ve iş yerlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırılar, güvenlik kamera görüntülerine de yansımıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.