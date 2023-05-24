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İstanbul'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 10 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 10 kişi yakalandı İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 13 şüphelinin 10'u yakalandı.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 10 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 13 şüphelinin 10'u yakalandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

İstanbul PKK 3. Sayfa Haberler

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