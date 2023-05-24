İstanbul'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 10 kişi yakalandı
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İstanbul'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 10 kişi yakalandı İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 13 şüphelinin 10'u yakalandı.
İstanbul'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 10 kişi yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 13 şüphelinin 10'u yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa