İstanbul'da son 24 saatte bin 685 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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İstanbul'da son 24 saatte bin 685 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da son 24 saatte bin 685 kaçak göçmen yakalandı İstanbul'da kaçak göçmenle mücadele kapsamında son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda, çoğunluğu Ortadoğu ve Asya kökenli bin 685 kaçak sığınmacı yakalandı.

İstanbul'da son 24 saatte bin 685 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da kaçak göçmenle mücadele kapsamında son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda, çoğunluğu Ortadoğu ve Asya kökenli bin 685 kaçak sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ile diğer ilgili birimlerinin katıldığı geniş çaplı göçmen avı gerçekleştirildi. İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleyi aralıksız sürdüren emniyet ekipleri, yasadışı göçmenlere yönelik dün İstanbul'un kilit ilçe ve mahallelerinde, meydanlarda, umuma açık alanlarda ve sahil kıyılarında yapılan denetimlerde, büyük çoğunluğu Asya ve Ortadoğu ülkelerinden kaçak gelen toplam bin 685 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Polis uygulamalarında toplanan düzensiz göçmenlerin, ülkelerine gönderilmek üzere ilerleyen saatlerde İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezlerine teslim edileceği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

Orta Doğu İstanbul Göçmen Asya 3. Sayfa Haberler

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