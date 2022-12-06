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İstanbul'da son 2 haftada 3 bin 200 göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da son 2 haftada 3 bin 200 göçmen yakalandı Yakalanan yabancılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi İstanbul'da gerçekleştirilen düzensiz göç ile mücadeleye yönelik operasyonlarda, farklı uyruklara mensup 3 bin 200...

İstanbul'da son 2 haftada 3 bin 200 göçmen yakalandı

Yakalanan yabancılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi

İSTANBUL - İstanbul'da gerçekleştirilen düzensiz göç ile mücadeleye yönelik operasyonlarda, farklı uyruklara mensup 3 bin 200 göçmenin yakalandığı açıklandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'düzensiz göç ile mücadele' çerçevesinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Emniyet ekiplerince 21 Kasım ile 4 Aralık tarihlerini kapsayan 16 günlük zaman diliminde düzensiz göçmenlerin tespiti ve gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 3 bin 200 göçmen yakalandı. Polis tarafından yapılan operasyon ve uygulamalarda yakalanıp muhafaza altına alınan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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