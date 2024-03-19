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İstanbul'da Sokakta ve Trafikte Kavga Anları

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Sarıyer'de vale ile bir taksi sürücüsü arasında araç park yeri anlaşmazlığından dolayı bıçaklı kavga çıktı. İstiklal Caddesi'nde ise kavga ederken birbirlerinin saçını tutan iki kadın, dakikalarca o pozisyondan kalarak ayrılmadı. Tarlabaşı'nda ise kaldırımda tartışan iki genç, uzun süre birbirlerini ittirdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sarıyer'de vale ile bir taksi sürücüsü arasında araç park yeri anlaşmazlığından dolayı bıçaklı kavga çıktı. İstiklal Caddesi'nde ise kavga ederken birbirlerinin saçını tutan iki kadın, dakikalarca o pozisyondan kalarak ayrılmadı. Tarlabaşı'nda ise kaldırımda tartışan iki genç, uzun süre birbirlerini ittirdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sokakta ve trafikte yine sinirler gerildi. Bazı vatandaşlar arasında kimi zaman park yeri anlaşmazlığı, kimi zaman da başka nedenlerle kavga çıktı. Sarıyer'de vale ile taksi sürücüsü arasında park yeri anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından öfkeli vale, taksi sürücüsüne bıçak çekerek saldırmak istedi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavgalar büyümedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Dakikalarca saçlarını bırakmadılar

İstiklal Caddesi'nde ise iki kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavga esnasında birbirlerinin saçlarını sıkı bir şekilde tutan ikili, aynı pozisyonda dakikalarca kalarak hareket edemedi. Buna rağmen saçları bir türlü bırakmayan kadınları çevredekiler şaşkınlıkla izledi. Bir süre sonra kadınların ayrılamayacağını fark eden vatandaşlar, müdahale ederek kavgayı sonlandırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerası anbean yansıdı.

Kaldırımda ilginç kavga

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda gece saatlerinde yaşanan olayda ise iki kişi, bilinmeyen bir nedenle kaldırımda sözlü tartışma yaşadı. İkili, uzun süren tartışmanın ardından birbirlerini ittirdi. Kaldırımda yürüyen diğer vatandaşlar ise ikiliye anlam veremeyerek yürümeye devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstiklal Caddesi Tarlabaşı İstanbul Sarıyer Kavga Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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