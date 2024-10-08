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İstanbul'da Sokakta Kadına Yumurta Saldırısı

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Arnavutköy'de bir erkek, tartıştığı kadına sokakta yumruklarla saldırdı. Gece bekçileri olaya müdahale ederek kadını kurtardı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasında erkek kadına yumruklayarak darp etmeye başladı. Kadını gece bekçileri kurtardı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre otomobil ile yolculuk yapan 3 kişiden 2'si tartıştı. Tartışma sonrası araçtan inen genç kızla erkek cadde ortasında tartışmaya devam etti. Tartışma sonucunda erkek şahıs kadına yumruklarla saldırdı. Şans eseri olay yerinden geçen gece bekçilerinin müdahalesiyle kadın kurtarıldı. Şahıslar polis merkezine götürüldü. Kadın, kendisini darp eden şahıstan şikayetçi olmadı. Şahıslar gece saatlerinde serbest bırakıldı. Yaşanan saldırı anları cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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