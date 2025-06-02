İstanbul'da Sokak Kavgasında Dehşet Anları: Ayağı Kırıldı

İstanbul'da Sokak Kavgasında Dehşet Anları: Ayağı Kırıldı
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Esenyurt'ta çıkan bıçak ve yumruklu kavga sırasında bir adam, aracına binmek isterken diğerinin kapıları sertçe kapatması sonucu ayağını kırdı. Olay anları kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta sokakta çıkan bıçak ve yumruklu kavgada taraflardan biri, aracıyla olay yerinden uzaklaşmak istedi. O sırada kavga ettiği adam, arabanın kapısını sertçe defalarca kapatarak tartıştığı adamın dışarıda kalan ayağını kırdı. Aracı da hasar veren şahıs, polislerin gelmesiyle sakinleşirken yaşanan o anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında başlayan kavgada iki adam, yumruk yumruğa birbirine girdi. Yere düşerek çok sayıda yumruğun hedefi olan şahıs, fırsatını bulduğunda aracına koşarak bıçak aldı. Tartıştığı adamın üstüne koşan adam, bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bu sırada arkasından gelen diğer adam ise arabaya binmek isteyen adamın üzerine sertçe kapıyı kapattı. O sırada bir ayağı dışarıda olan adam acı içerisinde bağırırken, defalarca sert şekilde kapının kapanması sonrasında adamın ayağı kırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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