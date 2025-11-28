İstanbul'da Sokak Çetelerine Yönelik Operasyon: 5 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da sokak çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda, oto galerilerine silahlı saldırı hazırlığında oldukları anlaşılan 5 şüpheli yakalandı. Bakırköy'de yürütülen bir soruşturmanın devamı olduğu anlaşılan operasyonda, S.T.T. adlı çete üyesinin paylaştığı silah konumundan diğer faillere ulaşıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, kurşunlama olaylarının aydınlatılması ve önlenmesine yönelik yeni bir çalışma yürütüldü. 24 Kasım tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde motosikletli şüphelilere yönelik yapılan uygulamada 2 kişi motosikletle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında meydana gelen kazada E.O. ve yaşı 18'den küçük olan E.B.K. isimli şüpheliler yakalandı. Yakalanan kişiler üzerinden operasyonu derinleştiren polis, Bakırköy'de faaliyet gösteren galeriye yönelik silahlı saldırı eylemi düzenleneceği bilgisine ulaştı. Saldırının azmettiricisi olduğu belirtilen E.Y. adlı zanlı Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı. Soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Çete üyesi S.T.T. başka saldırılarda kullanılan silahın konumunu sosyal medyadan paylaşınca araştırmalar derinleştirildi. Başka saldırılarda kullanılan silahın konumunu paylaşan S.T.T. ile O.K. ve K.J.A. isimli şüpheliler, çetenin finans işlerini sağlayan M.S. ve olaylara dahil olduğu anlaşılan A.A. olmak üzere toplam 5 şüpheli İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, silahlara ait 99 mermi ve bir balistik yelek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında yakalanan 3'ü 18'den küçük toplam 8 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çeteye yönelik çember daraldı

Suç örgütüne ilişkin polis ekiplerince yapılan analiz, saha araştırmaları ve teknik takipler sayesinde, bölgedeki galerilerin zaman zaman yurt dışı kaynaklı numaralardan tehdit içerikli mesajlar ve aramalar aldığı anlaşıldı. Emniyet güçleri, bu tehditler üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik bölgede resmi ve sivil ekiplerce pusu ve takip çalışması başlatırken, bölge genelinde güvenlik çemberi oluşturdu. Olayı gerçekleştirmek üzere bölgeye gelen, silahı temin eden, lojistik ve finans desteğini sağlayan, azmettiren ve azmettirenle bağlantılı tüm şüpheliler; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen titiz ve koordineli çalışmalar sonucunda deşifre edildi. Kısa sürede tespit edilerek operasyonlarla çökertilen çetenin, galeri esnafından haraç istediği anlaşıldı. - İSTANBUL