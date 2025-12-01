Haberler

İstanbul'da Sobayı Yakmaya Çalışan Yaşlı Adam Yangında Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Sobayı Yakmaya Çalışan Yaşlı Adam Yangında Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de bir barakada sobayı tutuşturmaya çalışırken yangın çıkan 68 yaşındaki Turhan Çanta hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir barakada sobayı tutuşturmaya çalıştığı sırada alevlerin arasında kalan 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Tayakadın Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde bulunan bir barakada çıktı. İddiaya göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Turhan Çanta'nın kaldığı barakadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından barakada yapılan incelemede yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Yangının, talihsiz adamın sobayı yakmaya çalıştığı sırada çıktığı, alevlerin kısa sürede tüm barakayı sardığı öğrenildi. Barakanın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde alevlerin yükseldiği, vatandaşların panik içinde durumu ekiplere bildirdiği ve itfaiyenin çalışması yer aldı.

Turhan Çanta'nın yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamazken, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri baraka çevresinde çalışma yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı

Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte başına geçeceği takım
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

Bölgeyi kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi, kimse yaralanmadı
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
9 yıllık evlilik sona mı erdi? Cenk Tosun'dan boşanma iddialarına tokat gibi yanıt

"Boşandılar" iddasına ilk yanıt Cenk'ten geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.