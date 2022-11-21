İstanbul'da sınır ötesi operasyonları protesto için bir araya gelen HDP üyeleri gözaltında İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesine yönelik Pençe Kılıç Harekatı'nı protesto etmek için toplanan ve yürümek isteyen HDP üyelerine polis izin vermedi.

İstanbul'da sınır ötesi operasyonları protesto için bir araya gelen HDP üyeleri gözaltında

İSTANBUL - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesine yönelik Pençe Kılıç Harekatı'nı protesto etmek için toplanan ve yürümek isteyen HDP üyelerine polis izin vermedi. Taşkınlık yapan 14 kişi gözaltına alınırken, il genelinde toplam 73 şahsa işlem yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG kamplarına yönelik başlatılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı protesto etmek amacıyla Halkların Demokratik Partisi ve örgüt yanlısı bir grup, Esenyurt'ta eylem arayışına girdi. HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda beklemeye başlayan gruba polis yürüyüş izni vermedi. Polisin dağılması için yaptığı ikaz ve uyarılara aldırış etmeyen kalabalığa müdahalede bulunuldu. Partinin ilçe binası önünde bulunan 14 şahıs yakalanarak, haklarında 2911 SKM'dan işlem yapıldı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, taşkınlık yapan 14 kişinin yanı sıra il genelinde benzer eyleme başvurduğu öğrenilen toplam 73 şahsa işlem yapıldığı kaydedildi.