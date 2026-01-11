Haberler

Fatih'te alacak verecek kavgası: 2 şüpheli yakalandı

Fatih'te alacak verecek kavgası: 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih ilçesinde yaşanan silahlı tehdit ve gasp olayı sonrası polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir ikamette yaşanan silahlı tehdit ve gasp olayına ilişkin 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Yürütülen çalışmalarda olayın alacak verecek meselesinden çıktığı belirlendi.

Olay, Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi'nde 5 Ocak günü saat 18.20 sıralarında meydana geldi. Ş.Ç. (73) isimli şahıs cep telefonu üzerinden tehdit edilerek kendisinden para talep edildi. Olay sırasında adreste bulunan Ş.E. (67) ise şüphelilere parayı getirmemesi üzerine ikamete gelen silahlı şahıslar tarafından darp edildi. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri harekete geçti.

Olayın alacak verecek meselesinden çıktığı belirlendi

Yürütülen çalışmalar neticesinde, şüpheliler F.A. (28) ve B.E. (19), Sultangazi ilçesinde bir ikamette gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 5 adet fişek ve 1 gram esrar ele geçirilirken, olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi. Şüpheliler F.A. ve B.E. 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'gasp', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Eşi benzeri görülmemiş ceza