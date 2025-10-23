İstanbul'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 47 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yüzleri maskeli şekilde çalıntı araçlarla çeşitli eylemler gerçekleştiren silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 47 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, yüzleri maskeli şahıslarca başta çalıntı araç veya motosikletlerle 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'yağma' ve yağma amaçlı iş yeri kurşunlama eylemlerini gerçekleştiren suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun ve son döneme kadar beraber hareket ettiği ancak grup içi anlaşmazlıklardan dolayı ayrılan, hakkında yine kırmızı bülten kararı bulunan ve Rusya'da cezaevinde olduğu değerlendirilen B.C.G.'nin yaptığı suç örgütüne ilişkin 60 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 37 parça satışa hazır uyuşturucu madde, 11 adet narkotik içerikli hap, 2 adet hassas terazi ve 360 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL