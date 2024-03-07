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İstanbul'da silahlı suç örgütüne operasyon: 10 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da Esenler ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, yasadışı silah ticareti yapan ve silahlı suç örgütü faaliyetinde bulundukları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da önceki gün Esenler ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, yasadışı silah ticareti yapan ve il genelinde silahlı suç örgütü faaliyetinde bulundukları iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul genelinde silahlı suç örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 Mart'ta geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

Ataşehir ve Esenler İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerince ortaklaşa operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; Ataşehir ilçesinde faaliyet yürüten silahlı suç örgütü mensubu 8 şüpheli ile Esenler ilçesinde silah ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs olmak üzere toplam 10 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise bir AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 otomatik tabanca, 6 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait 23'ü kalaşnikof silaha ait toplam 275 mermi, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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