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İstanbul'da Silahlı Suç Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Silahlı Suç Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da gerçekleştirilen silahlı suç örgütü operasyonları kapsamında, İran uyruklu bir kişiyi öldüren zanlı da dahil olmak üzere toplamda 11 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonlarda silah ve mermi ele geçirildi.

İstanbul'da silahlı suç örgütü faaliyetlerinin açığa çıkartılması ve engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, İran uyruklu bir şahsı öldüren kişinin de aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 08.11.2024-11.12.2024 arasında silahlı suç örgütü faaliyetlerinin açığa çıkartılması ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Sarıyer ilçesinde 08.12.2024 tarihinde düzenlenen operasyonda İran uyruklu bir şahsın öldürülmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda cinayeti işleyen kişi de dahil olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt ilçesinde ise faaliyet gösteren bir iş yerine farklı tarihlerde 2 defa silahlı saldırı eylemi gerçekleştiren şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, Esenyurt'ta 11.12.2024 tarihinde çalıntı motosiklet konusunun aydınlatılması ile ilgili yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleşen operasyonlarda yapılan aramalarda; 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 7 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet fişek, 16 bin 400 Türk Lirası nakit para ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan toplam 11 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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