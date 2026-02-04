Haberler

Avcılar'da aracının içinde oturan genç silahlı saldırıya uğradı

Güncelleme:
İstanbul'un Avcılar ilçesinde aracında oturan bir vatandaş, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde aracının içinde oturan bir vatandaş, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Sağ omzundan yaralanarak hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, 15.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre aracının içinde oturan Samet Y. isimli bir vatandaş, daha önce aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet yaşadığı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan olayda Samet Y. omuzundan yaralanarak hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri kimliğini belirlediği silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayda yaralanarak hastaneye kaldırılan Samet Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
