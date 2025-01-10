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İstanbul'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Küçükçekmece'de eşiyle fırına giden Serdar A., husumetlileri tarafından motosikletle gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandı. Saldırganlar kayıplara karışırken, polis yakalama çalışmalarına başladı.

İstanbul Küçükçekmece'de eşiyle fırına giden bir kişi husumetlileri tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Kaçan saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf olan Serdar A. (38), cadde üzerindeki fırından ekmek aldıktan sonra eşiyle evine döndüğü sırada motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Serdar A. yaralanırken şüpheli şahıslar ise uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Saldırganların Serdar A.'nin husumetlisi olduğu iddia edildi.

Olayı anlatan görgü tanığı Ergün Bulut isimli vatandaş, "Ben olay yerine geldiğimde adam orada yatıyordu. Kendisini tanımıyorum. Pilavcılık yapıyormuş. Husumetlileri varmış öylece vurmuşlar. Olay sonrası polis geldi, daha sonra ambulans geldi. Adam, 'Sizden hesap soracağım. Ölmedim. Görüşeceğiz' dedi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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