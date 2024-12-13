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İstanbul'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Bağcılar'da bir kıraathanede meydana gelen silahlı saldırıda Veysi Abay hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

İstanbul Bağcılar'da kimliği belirsiz şüpheli, girdiği kıraathanede oturan adamı silahla vurarak kayıplara karıştı. Olayda vurulan adam hayatını kaybederken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz iki şüpheli, motosiklet ile cadde üzerindeki kıraathanenin önüne geldi. Şahıslardan biri motosikletten inerek içeri girip elindeki silah ile Veysi Abay'a ateş etti. Silahlı saldırgan diğer şahıs ile birlikte geldikleri motosikletle kaçarak kayıplara karıştı. Kıraathanede bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abay, ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kıraathaneye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken polis ekiplerinin şüpheli şahısları arama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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