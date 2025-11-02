Haberler

İstanbul'da Silahlı Saldırı: 30 Yaşındaki Vatandaş Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 30 yaşındaki Emrah S. isimli şahıs, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 30 yaşındaki vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Emrah S. isimli vatandaş, henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Siyah bir otomobil ile gelen silahlı saldırganlar, Emrah S.'yi hedef alarak defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan 30 yaşındaki vatandaş bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı vatandaş ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Silah sesleri çevredeki bir güvenlik kamerasından duyulurken, görüntülerde, siyah bir otomobilin cadde üzerinde ilerlediği ve içerisindeki saldırganların 7 el ateş ettiği anlar yer aldı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek'in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini cezaevindeki isim için bozdu
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek'in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini cezaevindeki isim için bozdu
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Başına ödül konan ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a kritik uyarı

Galatasaray'a kritik uyarı: Çok acil bir şekilde...
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.