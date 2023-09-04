İstanbul'da Silahlı Kurgu Videoları Paylaşan Şüpheliler Yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan birbirlerine silahla ateş eden videoların ardından çalışma başlattı. Videonun çekildiği yer tespit edilerek 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, toplumda infial yaratmak ve genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlarından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da birbirlerine silahla ateş ettikleri izlenimi veren kurgu videoları sosyal medyada paylaştıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda ilerlerken duran iki farklı araçtaki kişilerin birbirlerine ateş ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Videonun Maltepe'de Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'nde çekildiğini tespit eden ekipler, Sinan U. (22) ve Şahan B.'yi (22) gözaltına aldı.
Videonun efekt programıyla kurgulandığı anlaşılırken araçlarda da kurşun izine rastlanmadı.
Videoda elinde kurusıkı tabanca bulunan Şahan B'nin 2 Eylül'de ilçedeki yunus ekiplerince uygulama noktasında yakalandığı belirlendi.
Zanlılar, sosyal medya yoluyla toplumda infial yaratmak ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından adliyeye sevk edildi.