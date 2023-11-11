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İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 3 tutuklama

İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.