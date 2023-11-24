İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İstanbul'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Kasım'da Bağcılar'da bir eğlence mekanı önünde yaşanan ve Mehmet B'nin hayatını kaybettiği, Tunç K'nin yaralandığı silah kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Saha çalışması yürüten ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kavgaya karışan 4 şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 2 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.