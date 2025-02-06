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İstanbul'da Silah Ticareti Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Silah Ticareti Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, silah imalatı ve ticareti yapan suç örgütlerine silah temin eden 3 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen çok sayıda silah ve malzeme ile birlikte, daha önce tutuklanıp tahliye edilen bir zanlının yeniden yasal işlem yapıldığı bildirildi.

İstanbul'da 3 ilçede suç örgütlerine silah temin eden, silah imalatı ve ticareti yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, gözaltına alınanlar arasında daha önce defalarca tutuklanan ve cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen Y.A.'nın bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için Şubat ayı içerisinde geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, silahlı suç örgütlerine uzun namlulu silahları temin eden ayrıca silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan şüpheliler tespit edildi.

Yasadışı silah imalatından tutuklandı, cezaevinden çıkar çıkmaz yine yasadışı silah üretimi yaparken yakalandı

Ekipler şüphelilerin Fatih, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerindeki 3 ayrı adresine operasyon düzenledi. Operasyonda aynı suçtan dolayı cezaevinde tutuklu kalan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni tahliye edilen Y.A. da dahil 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Y.A.'nın Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren silah atölyesini işlettiği ve çete fertlerine, çıkar amaçlı suç ağının üyelerine silah pazarladığı öğrenildi.

Atölye deşifre edildi, çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, yasa dışı bir silah atölyesi ortaya çıkarıldı, burada 4 uzun namlulu piyade tüfeği ve şarjörleri, 114 kuru sıkıdan ateşli silahı çevrilmiş tabanca ve şarjörü, 321 şarjör, 274 ucu açık namlu, 107 tabanca sürgüsü ve gövde takımı, ateşli silaha dönüştürülme aşamasında olan 80 kurusıkı tabanca ve şarjörleri, 159 merminin yanı sıra tetik tertibatı, yay ve pimden oluşan muhtelif sayıda tabanca parçası, illegal silah atölyesinde kullanılan sütun matkap, taşlama makinesi, masa tipi mengene, kompresör makinesi ve şarjlı matkap ele geçirildi.

Yakalanan Y.A. da dahil mahkeme tarafından tutuklandı

Soruşturma çerçevesinde yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar, haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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