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İstanbul'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 227 Tabanca Ele Geçirildi

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İstanbul'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonlarında338 tabanca ele geçirilirken, 13 zanlı yakalandı. Zanlıların yasadışı silah ticareti yaptığı ve bazı tabancaları elektrikli fırınlarda zulaladığı belirlendi.

İstanbul'da silah kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlarda, 227 tabanca ele geçirildi, olaya bağlantılı 13 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, silah kaçakçılığı ve yasadışı silah ticaretine yönelik Eylül ayında bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu çalışmalar neticesinde Bağcılar, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, satışa hazır 227 tabanca ve bu silahlara ait 227 şarjör ele geçirildi.

Silahları elektrikli fırın ve ocaklarda zulaladıkları ortaya çıktı

Savcılık talimatıyla özel harekat timleriyle yapılan operasyonlarda yasadışı silah ticareti yapmakla suçlanan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, İstanbul ve yurt genelinde yasadışı silah kaçakçılığı yapıldığı ve bu silahların suç örgütlerine pazarladığı belirlendi. Silah kaçakçılarının piyasaya sürmeye hazırlandıkları bazı tabancaları elektrikli fırın ve ocaklarda zulaladıkları ortaya çıktı.

Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yakalanan zanlılar hakkında "Silah Kaçakçılığı ve Ticareti" suçundan başlatılan adli işlemlerin devamında adliyeye sevk edildikleri aktarıldı.

9'u tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden, adli makamlarca 9'unun tutuklanarak cezaevine konulduğu, biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedildi. Geri kalan 3 kişinin ise polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan operasyon çerçevesinde ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'te bulunan Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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