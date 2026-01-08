Haberler

Arnavutköy'de fırtına pazarı vurdu, 08.00'den beri çadırı kuramadılar

Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle semt pazarında tezgah açmaya çalışan pazarcılar büyük zorluklar yaşadı. Fırtına, çadırların yerinden oynamasına neden olurken, müşteri sayısında da düşüş meydana geldi. Pazarcılar, yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdi.

İstanbul'da şiddetli rüzgar ve lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Arnavutköy'de kurulan semt pazarı da fırtınadan nasibini aldı. Taşoluk Adnan Menderes Mahallesi'nde sokak arasında kurulan pazarda sabah saatlerinden itibaren tezgah açmaya çalışan pazarcılar zor anlar yaşadı.

Arnavutköy'de sabah saat 08.00'den itibaren pazara gelen esnaf, şiddetli rüzgar nedeniyle çadırlarını sabitlemekte güçlük çekti. Rüzgarın etkisiyle çadırların yerinden oynaması üzerine bazı pazarcılar tezgahlarını hiç açamazken, açmaya çalışanlar ise iplerle ve ağırlıklarla çadırlarını tutmaya çalıştı. Fırtına nedeniyle müşteri sayısında da büyük düşüş yaşanırken, pazara gelen vatandaşların çoğu alışveriş yapmadan geri dönmek zorunda kaldı. Zor şartlar altında tezgahını ayakta tutmaya çalışan pazarcılar, yaşanan durumun hem maddi hem de manevi olarak kendilerini zorladığını dile getirdi.

"Açamıyoruz ama gitsek de olmuyor"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan pazarcı esnafı Doğan Karahan, "Arnavutköy esnaflarından biriyim. Hemen hemen bir gün hariç altı gün pazardayız. Fırtınadan sabahtan beri buradayım, açamıyorum. Müşteri geliyor, geri gidiyor, geliyor, geri gidiyor. Biz mağduruz. Mağdur olmasak, ihtiyacımız olmasa bu soğukta, bu fırtınada ne işimiz var burada? Biz de evimizde oturmayı biliyoruz. On kişi benden ekmek yiyor. O on kişiyi çarpın beşer kişiyle, kaç kişi yapıyor? Bugün on tane peynirci, toptancı bana geldi. Ben bu adamların hepsine para veriyorum. Ben açmasam, bu adamlar iş yapmazsa nasıl ödeyecek bu işi? Sabahtan beri direniyorum. Yüz bin tane ip bağlamışım, açalım durmuyor. Şu halime bak, gözlerim yaş dolmuş. Abi eve gitsek ayrı bir dert. Saat 08.30'dan beri buradayım. Kahvaltı bile yapamadım, direniyorum. Ben de eve gidip keyfime bakabilirim ama olmuyor. Her şeye rağmen eve gitmek de çözüm değil" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

