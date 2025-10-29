Haberler

İstanbul'da Seyir Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı

İstanbul'da Seyir Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı
Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeyken alev alan motosiklet, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki motosiklet alev alev yandı. Motosiklet demir yığınına dönerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosikletin motorundan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Motosikletini durduran sürücünün uzaklaşmasıyla alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, motosiklete müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
