İstanbul'da Seyir Halindeki Araç Park Halindeki Araca Çarptı, Sürücü Kaçtı

İstanbul'da Seyir Halindeki Araç Park Halindeki Araca Çarptı, Sürücü Kaçtı
Güncelleme:
Arnavutköy'de meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil park halindeki araca çarparak hasara neden oldu. Çarpmanın etkisiyle aracın plakası olay yerinde düştü, sürücü ise kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki bir otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra kaçtı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçta maddi hasar meydana gelirken, plakasını düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçta hasar meydana gelirken, kazaya neden olan sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan aracın plakasının çarpmanın etkisiyle olay yerinde düştüğü belirlendi. Polis ekipleri, plakadan yola çıkarak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin park halindeki araca çarpıp uzaklaştığı, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik anları yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
