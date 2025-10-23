Haberler

İstanbul'da Servis Minibüsünün Çarptığı Çocuk Yaralandı

Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de akıcı trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa servis minibüsü çarptı. Bir çocuk hafif yaralanırken, mahalle sakinleri bölgede sık sık kaza yaşandığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

İstanbul Arnavutköy'de akıcı trafikte arkadaşı ile yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarptığı çocuk yaralandı. Çocuklardan birinin kıl payı kurtulduğu kaza güvenlik kamerasına yansırken, mahalle sakinleri bölgede sık sık benzer kazalar yaşandığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kaza, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Bayrak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkan iki çocuk yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen servis minibüsü çocuklardan birine çarptı. Bir çocuk kazan kıl payı kurtulurken, diğeri yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza sonrasında mahalle sakinleri yaşananlara tepki gösterdi. Bölge halkı, caddenin hem yoğun trafik akışına sahip olduğunu hem de yaya geçidi ve kasis bulunmadığını belirterek, önlem alınmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Feyyaz Gülten, "Kaza çocuklar karşıdan karşıya geçerken hızla gelen servis minibüsünün çocuklara çarpması sonucunda gerçekleşti. Burada bir yaya geçidi olmadığı için çocuklar karşıya geçmeye çalıştığı zaman hızla gelen araç çarptı. Buraya kasis veya yaya geçidi istiyoruz. Araçlar bizlere yol vermiyorlar ve çok hızla geliyorlar. Okula giden çocuklar için özellikle oldukça önemli bir nokta" ifadelerini kullandı.

"Bizi endişelendiriyor"

Rabia Sağlam ise, "Buradan çok fazla araba geçiyor. Ben de çocuklarımla buradan geçmek zorunda kalıyorum ve bu yolu kullanıyorum. Özellikle burada market ve bakkal yok. Biz de market ve bakkala giderken bu yolu sıklıkla kullanıyoruz. Bugün de bir çocuğa burada araba çarptı. Buraya kasis mi yapılıyor, ne yapılıyorsa bir önlem alınması gerekiyor. Burası bizi tehlikeye atıyor ve endişelendiriyor" diye konuştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, mahalle sakinleri bölgede kalıcı trafik güvenliği önlemleri alınmasını istedi. - İSTANBUL

