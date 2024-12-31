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İstanbul'da Şehirlerarası Otobüs Yangını: 25 Yolcu Korkudan Kurtuldu

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Adana'dan İstanbul'a giden şehirlerarası otobüs, Esenler'de seyir halindeyken yanmaya başladı. Yolcuların tahliyesi sırasında can kaybı yaşanmadı, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adana'dan yola çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü, İstanbul Esenler'de seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiği otobüsten tahliye edilen 25 kişi ölümden dönerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Metro Turizme ait 34 FFY 883 plakalı şehirlerarası Mercedes marka şehirlerarası otobüs 24 yolcusuyla Adana'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Sabah saatlerinde İstanbul'a ulaşan otobüsten, Esenler'de iken dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine Evren Atalay isimli şoför otobüsü durdururken, 24 yolcu da hızlıca tahliye edildi. Otobüs şoförü yangına kendi müdahale etmek istedi. Yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahale yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere teslim olan otobüs kısa sürede söndürülürken, yolcular ise başka bir otobüsle otogara gönderildi. Trafikte yoğunluk oluştu. Yangın sonrası bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Öte yandan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Evren Atalay isimli yolcu otobüsü şoförü, "Duman çıkmaya başladı. Durduk. Kaputu açtığımızda alevler yükseldi. Elektriksel bir şey galiba. Tüple söndürmeye çalıştık. Olmadı. Yolcuları tahliye ettik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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