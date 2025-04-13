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İstanbul'da Sarhoş Sürücü Valeye Çarptı, Kaçtı!

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Avcılar'da alkollü bir sürücünün, bir mekan önünde bekleyen valeye çarpması sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yaralanan valeyse hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Avcılar'da bir mekan önünde bekleyen valeye, iddiaya göre sarhoş bir sürücü çarpıp kaçtı. Sürücü, kaza sonrası arabayı bırakıp olay yerinden kaçarken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen sürücü hızla ilerlediği sokakta direksiyon hakimiyetini kaybederek bir işletmenin kapısında bekleyen valeye çarptı. Kaza yapan alkollü sürücünün olay yerinden arabayı bırakıp kaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yaralanan valenin hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otopark görevlisi personelin işletmenin kapısında beklediği esnada bir minibüsün süratle önce vatandaşa ardından ise işletmenin kapısına çarptığı, ardından ise sürücünün araçtan inerek uzaklaştığı anlar yer aldı. Hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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