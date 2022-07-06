İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 122 şüphelinin 30'u bugün adliyeye sevk edildi. İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 122 şüphelinin 30'u bugün adliyeye sevk edildi. İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 122 şüphelinin 30'u bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 122 şüphelinin 30'u bugün adliyeye sevk edildi. - Haberler

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