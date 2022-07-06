İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 122 şüphelinin 30'u bugün adliyeye sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 122 şüphelinin 30'u bugün adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 122 şüphelinin 30'u bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa