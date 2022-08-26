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İstanbul'da sarallar isimli suç örgütü adına tetikçilik yapan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da sarallar isimli suç örgütü adına tetikçilik yapan şahıs yakalandı

İstanbul'da Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgüt adına tetikçilik yaptığı belirlenen "Musto" lakaplı M.G. yakalandı.

İstanbul'da Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgüt adına tetikçilik yaptığı belirlenen "Musto" lakaplı M.G. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; "Sarallar" olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde kimliği tespit edilen ve V.R. isimli şahıs adına tetikçilik yaptığı belirlenen "Musto" lakaplı M.G. isimli şüpheli şahıs, dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet fişek ele geçirildi. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Münir Karaloğlu İstanbul 3. Sayfa Haberler

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