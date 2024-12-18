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İstanbul'da Şantiyeden 500 Bin TL'lik Hırsızlık

İstanbul'da Şantiyeden 500 Bin TL'lik Hırsızlık
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Arnavutköy'de bir grup hırsız, inşaat işçisi kılığına girerek şantiyeden yaklaşık 500 bin TL değerinde kablo çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Şantiyenin daha önce de benzer bir hırsızlığı yaşadığı öğrenildi.

İstanbul'un Arnavutköy'de bulunan bir şantiyeye inşaatçıymış gibi giyinerek gelen bir grup şantiye içerisindeki yaklaşık 500 bin TL değerindeki kabloları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, aynı şantiyenden 6 ay önce yine hırsızlık yapıldığı ve şantiye sahibinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleşti. Akşam saatlerinde bir grup genç üzerine giydikleri yeşil yeleklerle inşaat işçisi görüntüsü vererek rahatça girdikleri şantiye içerisinde istiflenmiş değeri yaklaşık 500 bin TL olan kabloları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde yelek giymiş hırsızların kabloları yuvarlayarak taşıdıkları ve çaldıkları görüldü. Hırsızların giydikleri yeşil yelekle inşaat işçisi görüntüsü vermeleri de dikkatten kaçmadı. Aynı şantiyenin 6 ay önce yine hırsızlar tarafından soyulduğu ve inşaat malzemelerinin büyük kısmının çalındığı, şantiye sahibinin polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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