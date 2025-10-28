İstanbul'da Şantiye Faciası: Yük Asansöründe Mahsur Kalan İşçi Kurtarıldı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir şantiyede yük asansörünün halatı koptu. Bir işçi zemine düşerek yaralanırken, asansörde kalan diğer işçi, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. O anlar dron kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Yenibosna Çobançeşme'de bulunan bir inşaatta yük asansörünün halatı koptu. Olay sırasında asansörde olan iki işçiden biri zemine düşerek yaralanırken, diğer işçi ise asansörde mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerden metrelerce yüksekteki asansörde mahsur kalan işçi, itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Her iki işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

İtfaiyenin kurtarma çalışması dron ile görüntülendi. - İSTANBUL