İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in dosyası Yargıtay'da

İstanbul'da kaldırımda yürürken samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in cinayete ilişkin dosyanın Yargıtay'daki incelemesi devam ediyor. Dosyanın incelemesi sürerken, Cengiz'in ailesi ve kamuoyu adaletin sağlanması için mücadele ediyor.

İstanbul'da kaldırımda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in vefatının üzerinden 2 yıl geçerken cinayete ilişkin dosyanın Yargıtay'daki incelemesi devam ediyor.

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki Mimar Başak Cengiz, 2021 yılında eğitim için İstanbul'a geldi. Kentte geçirdiği son gün olan 9 Kasım'da akşam saatlerinde Ataşehir Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta konakladığı eve doğru yürüyen Cengiz, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz tarafından kılıçlı saldırıya uğradı.

Hiç tanımadığı birinin saldırısı sonucu ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede 10 Kasım'da hayatını kaybetti.

Cengiz'in ölüm haberini alan ailesi, geldikleri İstanbul'da Adli Tıp Kurumundan teslim aldıkları evlatlarının cenazesini Ankara Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verdi.

Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki ilk ifadesinde maktulü tanımadığını ve şiddet filmlerinden etkilenerek kılıçla olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Boz, sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı hakimlikçe "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.

İsmi öldürüldüğü sokağa verildi

Genç mimarın canice öldürülmesi kamuoyunda tepkiye neden oldu. Siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olaya tepki gösterirken, Cengiz için yurt genelinde anma törenleri düzenlendi.

Başak Cengiz'in ismi ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yapılan oylamayla cinayete kurban gittiği Karanfil Sokak'a verildi.

Dava süreci

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmayı aynı yılın aralık ayında tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, değerlendirilmek üzere gönderilen iddianameyi kabul ederek ilk duruşmanın 25 Şubat 2022'de yapılmasına karar verdi.

Duruşma öncesinde, sanık Boz için Adli Tıp Kurumundan (ATK) istenen rapor da dava dosyasına girdi. Raporda, sanık Boz'un ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyette herhangi bir akıl hastalığı ya da akıl zayıflığının tespit edilemediği yönünde görüş bildirildi.

25 Şubat 2022'de görülen ilk duruşmada savunması alınan Boz, şizofreni hastası olduğunu öne sürdü. Sanık Boz, "Kafamın içerisinde şeytan benimle sürekli konuşuyor. Şeytan bana 'Dışarı çık insan öldür.' dedi. Eğer bu suçu işlemezsem beni öldüreceğini söyledi. Ben intihar etmezsem veya insan öldürmezsem beni öldüreceğini söyledi. Daha önceden uyuşturucu kullandım, onun için hasta olduğumu düşünüyorum. Olay günü akşam saatlerinde şeytan bana dışarda insan öldür dedikten sonra endişelendim. Birini öldürme kararı aldım. Dışarda bulunan herhangi bir insanı seçtim." diye konuştu.

Sanık Boz, olayda kullandığı kılıcı internetten hobi amaçlı satın aldığını da ifadesine ekledi.

Mahkeme, 22 Nisan 2022'de görülen üçüncü duruşmada davayı karara bağladı.

Karar öncesinde, son sözleri sorulduğunda söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade eden sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ise 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Heyet, kararında herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.

İstinaf yerel mahkemenin kararını yerinde buldu

Dava dosyasına ilişkin incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak, tarafların temyiz başvurusunu reddetti.

Mahkemenin "6136 sayılı yasaya muhalefet" ve "nitelikli tehdit" suçundan verdiği hükmü kesinleştiren daire, "canavarca hisle öldürme" suçundan kurulan hüküm yönünden Yargıtay nezdinde temyiz başvurusuna gidilebileceğine de kararda yer verdi.

Dava dosyasının Yargıtay'daki temyiz incelemesi sürüyor.

Genç Mimar Cengiz, sevenleri tarafından her yıl öldürüldüğü sokağa karanfiller bırakılarak anılıyor.