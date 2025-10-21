İstanbul'da Saldırı Anları Kamerada

İstanbul Esenyurt'ta birbirlerine tekme-tokat saldıran tarafların 1 kişiyi öldüresiye dövdüğü anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesi'ndeki bir marketin önünde yaşandı. İddiaya göre 3 şahıs, bilinmeyen nedenle 1 kişiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda 3 şahıs, tartıştıkları adamı tekme-tokat dövdü. Uzun süre devam eden olayda yerler kan olurken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL