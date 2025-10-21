İstanbul'da Saldırı Anları Kamerada
Esenyurt'ta bir market önünde çıkan tartışma, 3 şahsın 1 kişiyi dövmesiyle sonuçlandı. Olay anı kameraya yansıdı.
İstanbul Esenyurt'ta birbirlerine tekme-tokat saldıran tarafların 1 kişiyi öldüresiye dövdüğü anlar ise anbean kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesi'ndeki bir marketin önünde yaşandı. İddiaya göre 3 şahıs, bilinmeyen nedenle 1 kişiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda 3 şahıs, tartıştıkları adamı tekme-tokat dövdü. Uzun süre devam eden olayda yerler kan olurken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL
