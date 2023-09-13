İstanbul'da sahte plaka operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da sahte servis plakası düzenleyen ve sahte barkodla gerçekmiş gibi işlem yapan şebekeye yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Yüklü miktarda vurgun yapan şebekenin, servis taşımacılığı yapmak isteyen vatandaşlara sahte plaka üretip sattıkları, sahte plakaların belediye nezdinde kendilerine devredildiğine inandırmak için sözde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait sahte bir web sitesi yaptırdıkları anlaşılırken, belediyenin 110 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.