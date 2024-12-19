İstanbul'da Sahte Plaka Operasyonu: 182 Plaka Ele Geçirildi

İstanbul'da 182 sahte plaka ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin motosikletli suç gruplarına plaka temin ettiği de öğrenildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalıntı araç ve motosikletlerde kullanılan sahte plaka üreten Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'daki 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Hasan Ayar (25), Hüseyin Kızılkaya (23) ve Semih Kızılkaya (22) gözaltına alındı. Aramalarda; toplam 182 plaka, 1 plaka basım makinası, 3 plaka kalıbı, 512 adet harf ve rakamlardan oluşan kalıp malzemesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin son dönemde ortaya çıkan motosikletli suç guruplarına plaka sağladıkları da öğrenildi. - İSTANBUL