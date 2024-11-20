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İstanbul'da Sahte Pasaport Operasyonu: 45 Sahte Pasaport ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da Sahte Pasaport Operasyonu: 45 Sahte Pasaport ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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İstanbul Fatih'te yapılan operasyonda, sahte pasaport ve kimlik kartları ile uyuşturucu bulunduran 3 kişi tutuklandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 45 sahte pasaport, 15 sahte kimlik kartı ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

İstanbul Fatih'te şüpheli bir kişinin üzerinden sahte pasaport çıkmasının ardından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 45 adet sahte pasaport, 15 adet farklı ülkelere ait sahte kimlik kartı, sahte kimlik kartı yapımında kullanılan 900 adet boş kart ve 15 adet pasaport kapağı, 1 adet UV ışığı, 19 adet çipli boş kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri genel asayişin sağlanması, suçların işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde 18 Kasım'da gerçekleştirilen denetimler sırasında şüpheli bir kişi durduruldu. Şahsın üzerinden bir başkasına ait olduğu anlaşılan sahte pasaport çıktı. Asıl kimliği N.A. (48) olduğu ve hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda ise 30 adet sahte pasaport, 15 adet farklı ülkelere ait sahte kimlik kartı, sahte kimlik kartı yapımında kullanılan 400 adet boş kart ve 15 adet pasaport kapağı, 1 adet UV ışığı ele geçirildi. Şüphelinin sorgusunun ardından suç ortaklarının yakalanmasına yönelik Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda M.E.(24) ve M.A.(38) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 15 adet sahte pasaport, 6 adet sahte kimlik kartı, 19 adet çipli boş kart, 500 adet boş kimlik kartı, 1 adet damgalı mühür ve mühür mürekkebi, 1 adet dizüstü bilgisayar, 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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