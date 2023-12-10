İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 23 milyon TL değerindeki ürünler ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 23 milyon TL olan 45 bin adet sahte parfüm, 500 litre etil alkol ve çeşitli markalara ait parfüm esansları ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli bir şahıs suçüstü yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 23 milyon TL olan 45 bin adet sahte parfüm, 500 litre etil alkol ve çeşitli markalara ait parfüm esansları ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli bir şahsın imal ettiği sahte parfümleri internet üzerinden sattığı bilgisini aldı. Yaklaşık 2 ay süren inceleme ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin sahte parfümleri Başakşehir'de bulunan bir depoda imal ettiği tespit edildi.

Kaçak parfüm imalathanesi kurmuş

Söz konusu imalathaneye operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, Y.T. isimli şahsı suçüstü yakaladı. İmalathanede yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık olarak 23 milyon TL olan çeşitli markalara ait 45 bin adet sahte parfüm, 500 litre etil alkol, 25 bin adet boş parfüm şişesi ile 70 bin adet çeşitli markalara ait parfüm esansı ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte parfümlere el konulurken, yakalanan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL