İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

4 adrese düzenlenen operasyonlarda dünyaca ünlü markalara ait çok sayıda sahte parfüm ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı

Sahte parfüm kutularının altındaki kodları okutan kişinin gerçek parfüm satışının yapıldığı çeşitli sitelere yönlendirildiği ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da dünyaca ünlü parfüm markalarının birebir sahtesini üreterek, piyasaya sürme hazırlığında bulanan iki kişi 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. 2 imalathane ve 2 depoda yapılan aramalarda; parfüm imalatında kullanılan yüklü miktarda etil alkol, dünyaca ünlü markalara ait çok sayıda sahte parfüm, kapak ve kutuları ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli şahısların, sahte parfüm imal ederek, piyasaya sürecekleri bilgisini aldı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sahte parfümleri, Sultangazi'de bulunan 2 ayrı imalathanede ürettikleri, elde ettikleri sahte parfümleri 2 ayrı depoda satışa hazır hale getirdikleri belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dünyaca ünlü markalara ait çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi

Operasyonlarda; parfüm imalatında kullanılan yüklü miktarda etil alkol, dünyaca ünlü markalara ait sahte parfüm, kapak ve kutuları ele geçirildi. Yakalanan R.D. ve Y.K. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Dolandırıcıların "kod" oyunu bozuldu

Öte yandan sahte parfüm kutularının altındaki kodların telefonda okutan kişinin, gerçek parfüm satışının yapıldığı çeşitli sitelere yönlendirildiği ortaya çıktı.