Piyasaya sahte Türkmen parası sürmeye çalışan 15 şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Piyasaya sahte Türkmen parası sürmeye çalışan 15 şüpheli yakalandıİSTANBUL İstanbul'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte Türkmen manatı ile bunları piyasaya sürmeye hazırlanan 15 şüpheli gözaltına alındı. Piyasaya sahte Türkmen parası sürmeye çalışan 15 şüpheli yakalandı İSTANBUL İstanbul'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte Türkmen manatı ile bunları piyasaya sürmeye hazırlanan 15 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adresler arasında 2 döviz bürosu da var. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman İstanbul 3. Sayfa Haberler

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