Piyasaya sahte Türkmen parası sürmeye çalışan 15 şüpheli yakalandı
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Piyasaya sahte Türkmen parası sürmeye çalışan 15 şüpheli yakalandıİSTANBUL İstanbul'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte Türkmen manatı ile bunları piyasaya sürmeye hazırlanan 15 şüpheli gözaltına alındı.
Piyasaya sahte Türkmen parası sürmeye çalışan 15 şüpheli yakalandı
İSTANBUL İstanbul'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte Türkmen manatı ile bunları piyasaya sürmeye hazırlanan 15 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adresler arasında 2 döviz bürosu da var.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa