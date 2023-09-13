İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, sahte para basıp piyasaya sürdüğü iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Baskında, 2 milyon 300 bin sahte dolar, 118 bin sahte euro ile 1 para sayma makinesi ele geçirildi.

İstanbul'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

2 milyon 300 bin sahte dolar, 118 bin sahte euro ile 1 para sayma makinesi ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, sahte para basıp piyasaya sürdüğü iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Baskında, 2 milyon 300 bin sahte dolar, 118 bin sahte euro ile 1 para sayma makinesi ele geçirildi.