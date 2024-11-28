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İstanbul'da Sahte İçkiden Zehirlenme: 3 Ölü, 3 Gözaltı

İstanbul'da Sahte İçkiden Zehirlenme: 3 Ölü, 3 Gözaltı
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İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen 9 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet, yıl içinde yapılan kaçak alkol operasyonlarında 300 ton sahte alkol ele geçirdi.

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen 9 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Beyoğlu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "sahte alkol" suçu ile ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte alkol tüketen 9 şahsın zehirlendiği belirlendi. Tedavi için hastaneye kaldırılan şahıslardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği tespit edildi. Saha çalışmalarında hayatını kaybeden ve tedavileri devam eden şahısların sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu'ndan aldıklarını belirleyen ekipler harekete geçti. Şişli Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticareti yaptığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu'nda ise motosikleti ile sahte alkol ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi ekipler, müşteri gibi alkol siparişi vererek suçüstü yakaladı. Şüphelinin motosikleti ve adresinde yapılan aramalarda yüklü miktarda kaçak alkol bulundu. Beyoğlu ve Şişli'de adreslerde yapılan aramalarda 410 litre etil-metil alkol, kaçak içki yapımında kullanılan 6 adet anason, çok sayıda üzerinde bandrol bulunmayan kaçak puro ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içerisinde kaçak alkole yönelik operasyonlarda 300 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirirken, yakalama oranlarında yüzde 483 artış sağlandığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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