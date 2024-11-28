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İstanbul'da Sahte İçkiden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 9 kişi zehirlenirken, 3 kişi hayatını kaybetti. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına alarak operasyonlar başlattı.

İstanbul'da sahte içkiden 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da sahte içkiden 9 kişi zehirlenirken, 3 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 6 kişinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Beyoğlu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "sahte alkol" suçu ile ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte alkol tüketen 9 şahsın zehirlendiği belirlendi. Tedavi amaçlı hastaneye kaldırılan şahıslardan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği tespit edildi. Saha çalışmalarında, hayatını kaybeden ve tedavileri devam eden şahısların sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu'ndan aldıklarını belirleyen ekipler harekete geçti. Şişli Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu'nda ise motosikleti ile sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen şüpheliye ekipler, müşteri gibi alkol siparişi vererek suçüstü yakaladı. Şüphelinin motosikleti ve adresinde yapılan aramalarda yüklü miktarda kaçak alkol bulundu.

Beyoğlu ve Şişli'de yapılan aramalarda, 410 litre etil-metil alkol, kaçak içki yapımında kullanılan 6 adet anason, çok sayıda üzerinde bandrol bulunmayan kaçak puro ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü 2024 yılı içerisinde kaçak alkollere yönelik yapılan operasyonlarda 300 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirirken, yakalama oranlarında yüzde 483 artış sağlandığı bildirildi.

İstanbul'da Sahte İçkiden 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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