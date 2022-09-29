Son dakika haberi! İstanbul'da Kaçak Alkol ve Tütün Operasyonu: Yaklaşık Bir Milyon 700 Bin Lira Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Son dakika habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Büyükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık bir milyon 700 bin lira olan 11 bin 830 litre etil alkol, 32 bin 700 dolu makaron, 25 bin etiket, bin 340 paket kaçak sigara, 470 sahte bandrol, 393 içki şişesi, bir adet poşetleme makinesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Büyükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık bir milyon 700 bin lira olan 11 bin 830 litre etil alkol, 32 bin 700 dolu makaron, 25 bin etiket, bin 340 paket kaçak sigara, 470 sahte bandrol, 393 içki şişesi, bir adet poşetleme makinesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, sahte alkol ve kaçak tütün işlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Büyükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Kaçak imalathanelerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık bir milyon 700 bin lira olan 11 bin 830 litre etil alkol, 32 bin 700 dolu makaron, 25 bin etiket, bin 340 paket kaçak sigara, 470 sahte bandrol, 393 içki şişesi, bir adet poşetleme makinesi ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Söz konusu operasyonlarda yakalanan 6 şüpheliden 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ve birinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.