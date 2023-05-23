İstanbul'da sahte altın operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da sahte veya düşük ayarlı altın imal ederek kuyumcularda bozdurdukları ve piyasaya sürdükleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da sahte veya düşük ayarlı altın imal ederek kuyumcularda bozdurdukları ve piyasaya sürdükleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbarlar ve emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu İstanbul genelinde, bazı şüphelilerin altın imalat atölyelerinde ayarı düşük sahte altın, bilezik ve takı malzemeleri basılan sahte altınları, farklı ilçelerde bulunan kuyumculara bozdurarak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Tespit edilen 7 şüpheli hakkında 'paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL