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İstanbul'da Sahte Alkolden Ölenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi

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İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıkarken, zehirlenen 8 kişinin tedavileri hastanelerde devam ediyor. 13 şüpheli gözaltına alındı ve denetimler sürüyor.

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

İSTANBUL - İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 7'ye yükselirken, zehirlenen 8 kişinin de hastanedeki tedavileri devam ediyor. Sahte alkolden ölümlere neden olanların yakalanmasına ve eğlence mekanlarına yönelik denetim yapan İstanbul polisi ise, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'da geçtiğimiz 3 gün içerisinde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt ve Ümraniye'de 15 kişi, sahte alkolden zehirlendikleri şüphesi ile hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 3 kişi daha hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Hastaneye kaldırılan 8 kişinin ise tedavilerine devam ediliyor.

Sahte içkiden ölümlerin ardından polis ekiplerinin insan hayatını hiçe sayanlara yönelik denetimleri hız kesmeden sürüyor. Olaylarla ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında zehirlenen vatandaşlara sahte alkol temin eden ve zehirlenmelerine sebep olan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şişli, Beyoğlu, Fatih ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 410 litre etil-metil alkol, 165 şişe sahte alkol, 6 adet anason, kaçak içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında ise yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul'da Sahte Alkolden Ölenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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